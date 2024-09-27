Евгений Нифантьев рассказал о неактуальности законопроекта о регулировании аптечных сетей

Законопроект о регулировании аптечных сетей неактуален, под антимонопольное регулирование попадут не федеральные игроки, а небольшие региональные сети, считает депутат Евгений Нифантьев. Ранее рассмотреть вновь законопроект, направленный против монополизации розничного рынка, предложил депутат Госдумы Андрей Исаев.
Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев рассказал, почему законопроект о регулировании действий аптечных сетей сейчас неактуален. Он был направлен против монополизации федеральных игроков. Под антимонопольные ограничения попали бы малые региональные сети, занимающие большую долю рынка в субъектах, сказал депутат 23 сентября во время парламентских слушаний о лекарственной безопасности, передает корреспондент «ФВ».
Нифантьев напомнил, что законопроект содержал четыре основных раздела. Первый касался ограничения доли присутствия крупных игроков в регионах. «Первое — это регулирование долей в регионах. Правительство почему вынесло такой вердикт? Потому что при первичном прочтении 109 аптечных сетей попадали под антимонопольные ограничения. Оказалось, что малые региональные сети как раз и имеют большую долю в своих регионах, и это был бы удар по малым и средним сетям», — сказал он.
По словам депутата, к этому же результату привело бы и ограничение отсрочек платежа. «Второе — ограничение отсрочек, которое вело к возникновению кассового разрыва, больше чем один месячный оборот. Где эти деньги можно взять? Пойти в банк. Кто это может сделать? Только крупные сети. Кто ляжет при введении этого ограничения — малые и средние сети», — объяснил Нифантьев.
Маркетинговые бонусы имело смысл ограничивать 10-15 лет назад, сказал Нифантьев. «А сегодня это приведенная маржа, которая понижает цену на полке», — пояснил он.
Правительство находится в процессе решения четвертой проблемы — лекарственного обеспечения отдаленных и труднодоступных территорий. «Мы с коллегами сейчас дорабатываем законопроект по передвижным аптекам. Это действительно даст возможность людям в малых населенных пунктах получать лекарственную помощь», — резюмировал Нифантьев.
Вновь рассмотреть законопроект, направленный против монополизации розничного рынка, предложил депутат Госдумы Андрей Исаев.
Он отметил, что цены на лекарства волнуют граждан. Пока единственная возможность сдерживать цены – это ЖНВЛП, но перечень ограничен. «Внутри цепочки производители, оптовики и аптеки мы искали, кто является образователем цены. Мы пришли к выводу, что это аптеки. Они обладают в отношении производителей неограниченными правами: навязывают мероприятия, выпускают собственные торговые наименования, имеют бонусы. Все это никак не регулируется», – сказал он.
Фото: duma.gov.ru
Ольга Коберник
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