Евгений Нифантьев рассказал о неактуальности законопроекта о регулировании аптечных сетей

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев рассказал, почему законопроект о регулировании действий аптечных сетей сейчас неактуален. Он был направлен против монополизации федеральных игроков. Под антимонопольные ограничения попали бы малые региональные сети, занимающие большую долю рынка в субъектах, сказал депутат 23 сентября во время парламентских слушаний о лекарственной безопасности, передает корреспондент «ФВ».

Нифантьев напомнил, что законопроект содержал четыре основных раздела. Первый касался ограничения доли присутствия крупных игроков в регионах. «Первое — это регулирование долей в регионах. Правительство почему вынесло такой вердикт? Потому что при первичном прочтении 109 аптечных сетей попадали под антимонопольные ограничения. Оказалось, что малые региональные сети как раз и имеют большую долю в своих регионах, и это был бы удар по малым и средним сетям», — сказал он.

По словам депутата, к этому же результату привело бы и ограничение отсрочек платежа. «Второе — ограничение отсрочек, которое вело к возникновению кассового разрыва, больше чем один месячный оборот. Где эти деньги можно взять? Пойти в банк. Кто это может сделать? Только крупные сети. Кто ляжет при введении этого ограничения — малые и средние сети», — объяснил Нифантьев.

Маркетинговые бонусы имело смысл ограничивать 10-15 лет назад, сказал Нифантьев. «А сегодня это приведенная маржа, которая понижает цену на полке», — пояснил он.

Правительство находится в процессе решения четвертой проблемы — лекарственного обеспечения отдаленных и труднодоступных территорий. «Мы с коллегами сейчас дорабатываем законопроект по передвижным аптекам. Это действительно даст возможность людям в малых населенных пунктах получать лекарственную помощь», — резюмировал Нифантьев.

Вновь рассмотреть законопроект, направленный против монополизации розничного рынка, предложил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Он отметил, что цены на лекарства волнуют граждан. Пока единственная возможность сдерживать цены – это ЖНВЛП, но перечень ограничен. «Внутри цепочки производители, оптовики и аптеки мы искали, кто является образователем цены. Мы пришли к выводу, что это аптеки. Они обладают в отношении производителей неограниченными правами: навязывают мероприятия, выпускают собственные торговые наименования, имеют бонусы. Все это никак не регулируется», – сказал он.

Фото: duma.gov.ru

Ольга Коберник

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