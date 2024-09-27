Госдума не поддержала послабления для зарубежных производителей ветпрепаратов

Госдума отклонила законопроект, предлагавший временно ослабить требования к иностранным производителям ветеринарных лекарств. Инициатива предусматривала приостановку обязательного соответствия стандартам GMP до начала 2026 года для зарубежных компаний во избежание дефицита товаров на российском рынке.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила оборота ветеринарных препаратов. Согласно этим нормам, все производственные площадки, как отечественные, так и иностранные, должны пройти проверку Россельхознадзора и получить заключение о соответствии стандартам GMP.

Группа депутатов, включая лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и представителя «Новых людей» Олега Леонова, подготовила это предложение в феврале 2024 года. В пояснительной записке говорилось о низком уровне импортозамещения в этой сфере и угрозе дефицита.

«Более половины вакцин и других препаратов, которые широко применяют аграрии и владельцы домашних животных, поступают из недружественных стран. Поэтому сегодня не только здоровье животных, но и экономическая доступность молока, мяса и другой продукции животноводства и птицеводства непосредственно определяется стабильностью поставок», – поясняли авторы инициативы.

Однако инициатива не нашла поддержки большинства парламентариев. Таким образом, требования к качеству ветеринарных препаратов остаются неизменными как для российских, так и для иностранных производителей.

gxpnews