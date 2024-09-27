В ЕС одобрили крем Anzupgo от Leo Pharma против хронической экземы рук

Европейская комиссия (ЕК) выдала разрешение на продажу крема Anzupgo (делгоцитиниб) от Leo Pharma для лечения умеренной и тяжелой хронической экземы рук у взрослых, которым не подходят или не помогают местные кортикостероиды. Разрешение распространяется на все государства – члены Европейского союза, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Местный ингибитор пан-янус-киназы (JAK), Anzupgo воздействует на сигнальный путь JAK-STAT, вовлеченный в патогенез экземы. В ходе испытаний препарат достиг всех первичных и вторичных конечных точек.

«Это одобрение является кульминацией многолетней концентрации и усилий, ежедневно направленных на поддержку этой группы пациентов. Теперь им доступен новый вариант лечения этого изнурительного состояния, учитывая ограниченные варианты борьбы с хронической экземой, в настоящее время одобренные в Европе», – заявил директор по развитию LEO Pharma Кристен Мелдгаард Мадсен.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также приняло заявку компании на одобрение крема, однако пока не рассмотрело ее. Тем не менее в США одобрен препарат Adbry (тралокинумаб) от Leo для лечения атопического дерматита.

Кроме того, летом 2024 года FDA одобрило крем Zoryve (рофлумиласт) от Arcutis для лечения атопического дерматита легкой и средней степени тяжести у пациентов в возрасте от шести лет.

gxpnews