Рынок интернета медицинских вещей будет расти на 18% ежегодно

Сегодня цифровая медицина занимает значительную долю в структуре здравоохранения, а, согласно исследованию «Яков и Партнеры Digital», 76% пациентов будут пользоваться телемедицинскими услугами и в будущем. Востребованность телемедицины в период пандемии привела к росту популярности использования цифровых помощников, данные с которых можно применять не только на приемах онлайн, но и офлайн, а также самостоятельно отслеживать показатели здоровья в мобильных приложениях.

Поэтому рынок носимых устройств и цифровых помощников однозначно будет развиваться. Согласно нашим прогнозам, рынок IoMT (интернет медицинских вещей. – Прим. ред.) будет прирастать ежегодно на 18% до 2032 года.

Вместе с ростом использования телемедицины и цифровых помощников появляется широкий потенциал развития искусственного интеллекта как следующего этапа в медицине. По некоторым оценкам, объем рынка искусственного интеллекта к 2030 году составит $188 млрд. Уже сейчас ИИ в медицине имеет большие успехи. Например, при помощи ИИ осуществляется непрерывный мониторинг состояния больных с обструктивной болезнью легких. ИИ непрерывно собирает данные тысяч пациентов с этим диагнозом и в случае угрозы приступа отправляет врачам сигнал тревоги. ИИ также способен диагностировать рак молочной железы и легких, переломы костей, пневмонию и болезнь Альцгеймера с точностью до 98% – это достижение алгоритмов, разработанных Массачусетским технологическим институтом и Google.

В связи с этим реализация программы Минздрава и «Ростеха» по применению медицинских помощников в России идет в ногу со временем. Создание в масштабах страны экосистемы, обеспечивающей постоянный дистанционный мониторинг людей, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые требуют регулярного контроля жизненно важных показателей, – важный шаг на пути к здоровью населения.

Но не стоит забывать, что, помимо развития оборудования для мониторинга показателей и передачи данных в медучреждения, есть и другие направления развития цифровых помощников как для пациентов, так и для врачей.

Векторы развития цифровых помощников для пациентов и врачей

Потенциал и актуальные направления развития функционала цифровых помощников для пациентов достаточно широки. Одно из главных, на наш взгляд, – возможность переноса данных из разных медицинских учреждений и лабораторий по каждому пациенту. Такой подход значительно упрощает сбор анамнеза пациента.

Второй важный фактор – самодиагностика. Пациент может самостоятельно дополнять собираемые устройством показатели своими симптомами, данными о самочувствии. Это может помочь в постановке диагноза в будущем. Цифровые помощники с помощью ИИ также могут формировать рекомендации, напоминать о приеме препаратов, что поможет снизить загруженность врачей и сэкономит время пациентов на поход в больницу.

Еще стоит отметить такое направление развития помощников, как маршрутизация записи в клинику. На основе real-time-данных и симптомов пациента умный девайс может рекомендовать больному срочно вызвать скорую или записаться на прием к врачу.

Цифровые помощники играют немаловажную роль и для врачей. Это помощь в ведении записей, расшифровке разговоров с пациентами, оформление их в структурированные заметки, которые затем валидируются врачом и заносятся в клиническую запись. Возможно, в будущем появятся и голосовые ассистенты, которые будут создавать выгрузки, осуществлять поиск пациентов и симптомов в базах знаний с помощью голоса. Также важны такие направления развития, как подсказчик медикаментозной терапии и помощь в распознавании диагнозов.

Путь развития

При планировании следующих шагов в развитии цифровых технологий в медицине необходимо учесть несколько барьеров – их четыре. Первый – это недостаток экспертизы. Разработка технологий в медицине требует знаний на стыке программирования и здравоохранения. Таких специалистов в России крайне мало, а платформа для широкого взаимодействия представителей разработчиков и врачей отсутствует.

Второй барьер – это излишне жесткие нормативно-правовые акты. Разработка и дальнейшее внедрение частных решений в области ИИ и технологических приборов не будут успешными без упрощенных процедур для компаний и доступа к рынку медицины (при соблюдении всех стандартов).

К тому же сегодня нет единой платформы структурированных медицинских данных для разработки моделей ИИ частными компаниями. Это ограничивает возможности разработчиков, прозрачность и результативность их решений. И заключительный фактор – недоверие пользователей к ИИ как со стороны врачей, так и со стороны пациентов.

В контексте данных барьеров и трендов для дальнейшего развития цифровых помощников в РФ необходимо сфокусироваться на пяти ключевых шагах.

Во-первых, нужна актуализация нормативно-правовой базы, которая будет идти в ногу со временем и создавать возможности для внедрения решений на основе ИИ. То есть создавать ту среду, где эти решения будут разрабатываться, тестироваться, при этом соблюдаться установленные стандарты. Также необходимо укрепление сотрудничества между государством, медицинскими учреждениями и ИИ-компаниями. Это могут быть и ГЧП-проекты, гранты, льготы. Самое важное – обязательное включение врачей в тестирование.

Еще одним шагом должно стать расширение функционала цифровых помощников для пациентов. Речь о более продвинутых механиках, инструментах, возможностях лучшей маршрутизации, записи к нужному врачу и в нужное время. В целом цифровые помощники для пациентов сильно развиты сегодня. В гораздо большей степени, чем для врачей. С одной стороны, это говорит о перекосе бизнеса, но в то же время, если учитывать дефицит кадров, цифровые помощники для пациентов помогают решать проблему загруженности врачей.

Препятствием в развитии цифровых помощников может стать асинхронность разных баз данных. Например, врач заполняет данные в Медицинской информационной системе, в другой клинике этой системы нет, а значит, и этих данных не будет. Чтобы решить эту проблему, нужно концентрироваться на унификации, стандартизации и создании платформ для обмена данными. Это один из самых важных пунктов, который действительно может стать ключевым драйвером развития медицинских помощников и в целом медицинских систем в России. Если это реализовать, то и нормативно-правовая база так или иначе изменится. Регуляторам, медучреждениям и игрокам придется начать взаимодействовать, а вслед за этим произойдет улучшение функциональности для конечных пользователей.

IT-индустрия уже знает, как настроить передачу данных в едином формате и обеспечить взаимную интеграцию. Чтобы в России происходило дальнейшее развитие медтеха в целом и цифровых помощников в частности, необходимо пройти уже известный путь. Это может сделать какой-то игрок в отрасли, консорциум или государство. И тогда медицинские тренды и новации станут рутинной обыденностью для каждого жителя страны.

gxpnews