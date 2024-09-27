Семь наград DEA 2024: Digital, E-Commerce, Artificial Intelligence получила «Биннофарм Групп»

Компания «Биннофарм Групп» получила семь наград на международной фармацевтической премии DEA 2024: Digital, E-Commerce, Artificial Intelligence, в том числе была признана самой диджитализированной фармацевтической компанией.

Кейс «Продвижение комплексной терапии герпеса в инфополе», направленный на осведомленность аудитории о возможности интеграции противовирусных препаратов широкого спектра действия в схему лечения, признан лучшим ORM-проектом.

Лучшей e-mail-кампанией и лучшей нестандартной коммуникацией с применением искусственного интеллекта стал проект «Как повысить интерес ЦА фармацевтов к e-mail и СМС-рассылкам», в рамках которого нейросетью был сгенерирован музыкальный трек о бренде «Венарус» с анимированным роликом в формате караоке. Этот формат показал высокие для е-mail-маркетинга результаты: 87% пользователей, открывших письмо с рассылкой, перешли на портал, чтобы прослушать песню.

Лучшим социальным проектом признана кампания бренда «Венарус» «Дарить добро – просто!», которая была организована в поддержку фонда «Подари жизнь».

За проект таргетинга по погоде в зависимости от геолокации пользователя, а также адаптации коммуникации в креативах с помощью AI Vision платформы VOX бренд «Кагоцел» (находится под управлением «Биннофарм Групп») получил награду как «Лучшее технологическое решение в Digital-рекламе». Также этот проект победил в номинации «Лучшая медийная кампания» благодаря креативам и высоким результатам реализации.

Портал для специалистов с актуальными материалами, касающимися подходов к лечению хронических заболеваний вен, геморроидальной болезни, ран различного происхождения «Оперируя фактами. Сосудистый консилиум», признан лучшим проектом ОСМ-продвижения.

Проекты реализованы совместно с РА РОССТ, VOX и BREFFI.

Антон Федосюк, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»: «Мы выбираем самые интересные современные практики продвижения лекарственных препаратов. „Биннофарм Групп“ уже является частью огромного цифрового мира, который видоизменяется, подстраивается под потребителя и помогает сделать выбор в пользу того или иного бренда. Мы комплексно подходим к продвижению лекарственных препаратов, работая как на узнаваемость и широкую аудиторию, так и подбирая персонализированные инструменты, чтобы становиться ближе к потребителю, завоевывать право называться lovemark».

DEA 2024: Digital, E-Commerce, Artificial Intelligence – ежегодная профессиональная премия, в рамках которой представители фармацевтических компаний, диджитал, аналитических агентств и e-commerce, а также SFE & Marketing Excellence Academy выбирают лучшие кейсы.

gxpnews