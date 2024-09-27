Препарат Biogen от волчанки показал эффективность на позднем этапе исследования

Американская Biogen и ее бельгийский партнер UCB заявили, что их экспериментальное лечение волчанки препаратом под названием дапиролизумаб пегол соответствует основной цели позднего этапа исследования. Это неожиданный результат после того, как препарат не прошел более раннее исследование средней стадии в 2018 году, сообщает Reuters.

Дапиролизумаб пегол показал значительное снижение активности заболевания при приеме параллельно с такими методами лечения, как кортикостероиды и препараты, подавляющие иммунную систему. В плацебо-контролируемом исследовании принял участие 321 пациент, заявили в компании.

Препарат тестируется на пациентах с наиболее распространенной формой волчанки, системной красной волчанкой, при которой иммунная система пациента атакует собственные ткани организма и потенциально приводит к отказу органов. Biogen планирует продолжить испытания, вооружившись новыми данными.

«На сегодняшний день в вопросе лечения волчанки достигнут значительный прогресс, особенно с одобрением все новых методов лечения. Но реальность такова, что неудовлетворенная потребность остается. Мы часто слышим о скромной эффективности или более медленном начале действия, и наша цель – попытаться улучшить варианты лечения для пациентов», – прокомментировал новость Адам Мейерс, глава отдела иммунологии и новых заболеваний Biogen.

Согласно федеральным данным, в США от этой болезни страдают около 200 тысяч пациентов. Одобренные методы лечения включают такие препараты, как, в частности, Saphnelo от AstraZeneca и Benlysta от GSK. Saphnelo, одобренный в 2021 году, принес $280 млн в продажах в 2023 году, в то время как Benlysta, впервые получивший одобрение в 2011 году, в том же году принес $1,50 млрд.

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