«Дочка» китайской Sinopharm открыла представительство в индустриальном парке в Республике Беларусь

Во вторник, 24 сентября, в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» в Минской области открылось представительство China Sinopharm International Corporation, о чем заявили в пресс-службе компании. Этот офис, расположенный в инновационном центре на Пекинском проспекте, будет заниматься консультированием в области традиционной китайской медицины, а также обучением по клиническому использованию и обслуживанию медицинского оборудования. Об этом сообщает «Sputnik. Беларусь».

Также в сообщении пресс-службы упоминается, что представительство намерено способствовать академическим обменам и проводить обучающие мероприятия. Будучи дочерней компанией Sinopharm, корпорация сосредоточена на развитии международного фармацевтического бизнеса и предоставляет медицинские и оздоровительные услуги. Основные направления бизнеса корпорации включают международную фармацевтическую торговлю, инвестиции в фармацевтике за рубежом, международное медицинское сотрудничество и оздоровительные услуги.

Как отмечается в источнике, индустриальный парк «Великий камень» представляет собой самый масштабный совместный проект между Республикой Беларусь и Китаем со статусом особой экономической зоны. Эта территория площадью около 112 кв. км интегрирует промышленные и жилые зоны с соответствующей инфраструктурой.

gxpnews