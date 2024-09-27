Подразделение Gedeon Richter запустило завод по производству биофармпрепаратов в Германии

Подразделение компании Gedeon Richter по производству микробиологических препаратов – Richter BioLogics – открыло в немецком городе Бовенау новый завод по производству биофармацевтических препаратов. Предприятие соответствует стандартам GMP и оснащено передовым оборудованием для клинического и крупномасштабного коммерческого производства и поставки на рынок белковых и плазмидных ДНК-продуктов.

Новое предприятие увеличивает общую производственную площадь Richter BioLogics примерно до 10 000 кв. м. Новые производственные линии емкостью 300 и 1500 л могут одновременного выпускать различные продукты объемом до 120 серий в год. Кроме того, предусмотрено дополнительное пространство для дальнейшего расширения производства.

Комплекс также включает в себя большие лаборатории для аналитических исследований, складские и технические помещения для оптимизации потока людей и материалов. Напомним: сегодня в активах Gedeon Richter – восемь производственных и исследовательских центров, а также собственный завод в России, открытый более 25 лет назад.

gxpnews