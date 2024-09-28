Фармацевты не могут ни присесть, ни поесть

Количество аптек в России растет с 2009 года. Увеличивается и число людей, работающих в них. При этом условия работы первостольников оставляют желать лучшего: весь рабочий день они обязаны стоять, а у большинства нет нормального обеденного перерыва, показывают опросы, проведенные в сообществе «Фарма РФ».

Если в 2009 году количество аптек в России, по данным аналитической компании DSM Group, составляло около 51 тысячи, то только за первое полугодие их количество выросло на 3000. На июнь 2024 года аптек в России было почти 82 тысячи. В одной аптеке в среднем работают два первостольника. То есть, по самым грубым подсчетам, в России больше 160 тысяч представителей этой профессии.

Все рабочее время первостольник проводит на ногах, вне зависимости от того, аптека это с открытой выкладкой или аптечный пункт. Сидеть провизорам и фармацевтам, как правило, не запрещено. Но на практике это возможно, только когда в аптеке нет посетителей. Но бывают и работодатели, которые не разрешают сотрудникам аптек присаживаться и в течение всей смены.

Почти треть (32%) фармацевтов, принявших участие в опросе на профильном портале «Фарма РФ», считают, что обслуживать посетителей первостольник может и сидя. 12% говорят, что проводить рабочий день стоя ‒ требование работодателя. Почти столько же ‒ 11% ‒ отмечают, что стоять они вынуждены, потому что просто нет возможности поставить стул, а 10% считают, что обслуживание стоя является проявлением уважения к клиенту. И только 17% говорят, что работать стоя просто удобнее.

Четверть опрошенных говорит, что работать сидя первостольнику можно, потому что работа на ногах всю смену подрывает здоровье, приводя к профессиональным заболеваниям, в частности к заболеванию вен. Почти пятая часть ‒ 18% ‒ считает, что создание комфортных условий для работы должно быть приоритетом. 15% опрошенных отмечают, что возможность сидеть никак не влияет на скорость и качество работы. А 16% обращают внимание, что обеденного перерыва часто как такового и нет.

Действительно, по данным опроса, проводившегося в том же сообществе «Фарма РФ» еще в 2022 году, подавляющее большинство (68%) работников аптек не имели нормального обеденного перерыва и могли поесть только тогда, когда в торговом зале нет посетителей. Каждый десятый вообще не обедал: либо некогда, либо негде.

Каждый пятый респондент тогда признавался, что в аптеке, где он работает, происходили конфликты в связи с организацией обеденного перерыва, поскольку «руководство вообще не думает о правах работников».

У 82% служебное помещение для приема пищи и отдыха было. Лишь 8% работников аптек могли похвастаться часовым перерывом. А у каждого десятого на прием пищи было не более 15 минут.

Методология: опрос проходил в сообществе «Фарма РФ» в 2024 году с 5 по 26 августа. В нем приняли участие 482 фармацевта. В опросе сентября 2022 года ‒ 542 фармацевта.

gxpnews