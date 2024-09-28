«Волжская перекись» будет производить перекись водорода для нужд медицины

ООО «Волжская перекись» (Республика Чувашия) вышло на годовую проектную мощность в 50 тысяч тонн продукции, рассказали ТАСС в пресс-службе компании. В результате доля потребления отечественной перекиси водорода российскими предприятиями повысится до 95%.

Выпуск на площадке предприятия перекиси водорода антрахиноновым методом начался осенью 2023 года. «С момента пуска производства мы выпустили уже 34,5 тысячи тонн готового продукта. <…> Мы продолжаем выход на ряд отраслей, вытесняя импорт», – заявил генеральный директор компании Константин Незнамов. Его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что на данный момент одним из основных потребителей перекиси водорода является целлюлозно-бумажный комплекс. В ближайшем времени планируется получить допуск для продажи продукта учреждениям и предприятиям отрасли здравоохранения. «Мы готовимся к увеличению нагрузки и объема производства на 10-15% в 2025 году», – подчеркнул Незнамов.

gxpnews