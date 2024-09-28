Ирак намерен сотрудничать с Россией в области радиотерапии

Иракское правительство выразило заинтересованность в развитии партнерства с Российской Федерацией в сфере онкологии, уделяя особое внимание противораковой вакцине, разработанной российскими учеными. Эту информацию озвучил глава иракского Минздрава Салех аль-Хаснави в кулуарах заседания Генассамблеи ООН.

Министр отметил, что Ирак направил группу специалистов для детального изучения этих разработок. «Мы намерены сотрудничать в области радиотерапии и других передовых методов лечения рака», – подчеркнул он.

Ранее, в начале осени, ведущий онколог Министерства здравоохранения России, руководитель НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн сообщил о завершении доклинической стадии исследований противоракового препарата. Он добавил, что первый этап клинических испытаний стартует сразу после получения соответствующего разрешения от российского Минздрава.

gxpnews