Минздрав намерен утвердить рекомендованные ко включению в перечень ЖНВЛП препараты

Изменения планируется внести в распоряжение Правительства РФ, принятое в октябре 2019 года. В случае одобрения документа он вступит в силу через два месяца с момента официального опубликования.

Среди новых препаратов, которые могут пополнить перечень ЖНВЛП, – занубрутиниб (используется для лечения мантийноклеточной лимфомы), полатузумаб (для терапии диффузной В-крупноклеточной лимфомы), противоопухолевый нурулимаб + пролголимаб, инотузумаб озогамицин (для лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом), анифролумаб (для терапии системной красной волчанки) и другие.

Заседания Комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарств проходили 22, 23, 27 и 28 августа 2024 года. По их итогам был подготовлен список препаратов, рекомендованных ко включению в перечень ЖНВЛП. Закупать лекарства будут у российских и зарубежных фармкомпаний, в числе которых – BeiGene, Roche, Biocad, Novartis, Pfizer, AstraZeneca, «Герофарм» и другие.

Правительство России в июле 2023 года продлило до 1 января 2025 года действие постановления, регламентирующего обращение лексредств и вакцин, предназначенных для применения в условиях чрезвычайной ситуации. Так, документ позволяет регистрировать препараты по ускоренной схеме при угрозе распространения опасных заболеваний. Кроме того, в постановлении зафиксированы предельные отпускные цены на ряд препаратов из перечня ЖНВЛП.

В июле 2024 года правительство актуализировало правила формирования перечня ЖНВЛП. Согласно новому регламенту, российские лексредства или препараты, производство которых локализовано в стране, получают приоритет при включении в список. Помимо этого, заявитель может доработать исследование для включения препарата в данный перечень в случае, если его отклонила экспертная комиссия.