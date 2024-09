Суд оставил инвестора «Ангиолайна» под домашним арестом

Уголовное дело в отношении Натальи Лебедевой возбудили в июне 2024 года. Заявление на Лебедеву подано от имени АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн», которое продолжают контролировать основатели и совладельцы АО «Ангиолайн» новосибирские предприниматели Андрей Кудряшов и Алексей Французов (доля около 75%),.

Корпоративный конфликт между акционерами «Ангиолайна» разразился осенью 2017 года. В 2013 году Андрей Кудряшов и Алексей Французов привлекли Наталью Лебедеву в качестве инвестора для развития новосибирского производителя медизделий для интервенционной хирургии «Ангиолайн». Тогда было создано АО «Ангиолайн», в котором Лебедева получила 25% акций, вложив около $5 млн. В 2017 году Кудряшов и Французов произвели ряд операций, включавших уменьшение уставного капитала компании в 10 раз с соответствующим образованием долга перед акционерами, последующую допэмиссию акций АО «Ангиолайн» на 1,9 млн ценных бумаг общей стоимостью 142,5 млн рублей и получение контроля над свежевыпущенными акциями.

В результате Наталья Лебедева была выведена из состава совета директоров, а ее 25-процентная доля в предприятии (включая долю подконтрольного ей Healthcare Solutions Holding S.А.) в размере 20,3% обыкновенных акций и 4,7% – привилегированных, сократилась в три раза – до 8,6%. Акционер обратилась в арбитражный суд для защиты своих прав, обжаловав действия основателей. В ходе судебных тяжб, длившихся почти три года, Наталья Лебедева смогла оспорить допэмиссию и восстановить долю владения в 25%.

Однако основатели компании за время судебных тяжб вывели ключевые производственные активы и интеллектуальную собственность из АО «Ангиолайн» – первоначально на контролируемые основателями ООО «Латрек», ООО «Харт Инвест» и ООО «Эврон», затем на китайскую Sino-Russian New Century Import & Export Co Ltd, а в конечном итоге на контролируемые ими юрлица – ООО «Ангиолайн Ресерч» и АО «Р-Васкуляр».

В ответ Лебедева подала в суд иски для признания сделок недействительными и для исключения основателей из числа акционеров за нанесение ущерба компании. Первоначально Лебедева выиграла суд, однако летом 2022 года кассационная инстанция в лице Арбитражного суда Западно-Сибирского округа отменила решение первых двух инстанций по иску Лебедевой об исключении из АО «Ангиолайн» Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Вердикт оставил без изменения Верховный суд, однако осенью 2023 года заместитель председателя Верховного суда – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова истребовала дело для дополнительного изучения по жалобе Натальи Лебедевой.

Помимо исков об исключении основателей из числа акционеров, Наталья Лебедева в судебном порядке потребовала с основателей «Ангиолайна» более 4 млрд рублей в качестве компенсации убытков за вывод производственного актива «Ангиолайн» в структуры, подконтрольные основателям компании. Судебные процессы по этому делу продолжаются.