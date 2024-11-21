Bayer приобретает права на кардиопрепарат компании Cytokinetics в Японии

Немецкая Bayer заключила соглашение о сотрудничестве с американской биотехнологической фирмой Cytokinetics, в результате которого получит определенные права в Японии на экспериментальный кардиологический препарат. Cytokinetics получит $53 млн авансом, а также порядка $90 млн дополнительно в зависимости от достижений в разработке, еще $490 млн – в зависимости от контрольных показателей продаж.

Сделка охватывает определенные виды использования препарата с действующим веществом афикамтен при гипертрофической кардиомиопатии – наследственном заболевании, ограничивающем насосную функцию сердца.

Эта сделка призвана усилить лекарственный портфель Bayer. В марте 2024 года компания приобрела права на европейскую коммерциализацию другого кардиопрепарата – акорамидис, который защищает сердце от отложения амилоида, за $310 млн.

gxpnews