Четыре МРОТ для фармацевта

Министерство здравоохранения анонсировало изменения в системе оплаты труда. В результате минимальные зарплаты фармацевтов приблизятся к средним для Москвы на начало этого года. Фармацевты, опрошенные сообществом «Фарма РФ», одобряют принятие законопроекта, при этом не верят в то, что оно действительно реализуется.

Министерство здравоохранения анонсировало изменения в системе оплаты труда, целью которых является создание справедливой модели вознаграждения.

В частности, подготовлен законопроект, «устанавливающий гарантию достойной заработной платы для каждого медицинского работника». Так, для специалистов со средним медицинским образованием минимальная оплата составит не ниже 2,5 МРОТ, а для работников с высшим образованием минимальный размер оплаты труда будет не ниже 4 МРОТ.

Еще в апреле депутат Сергей Миронов заявил, что намерен обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить фармацевтов в программу выплат надбавок и социальных льгот. Правда, депутат говорил о фармацевтах, работающих в государственных медучреждениях. Миронов опасался, что в противном случае ускорится переток специалистов в коммерческий сектор. Ссылался депутат на обращение более 700 фармацевтов больничных аптек из 74 регионов России к президенту РФ с жалобами на зарплаты, которые не превышали 20 000 ‒ 30 000 рублей.

Для сравнения: по данным Исследовательского центра рекрутингового ресурса SuperJob, в феврале 2024 года зарплатный максимум для фармацевта в аптеках Москвы составлял 130 000 рублей, Санкт-Петербурга ‒ 110 000 рублей, Екатеринбурга ‒ 90 000 рублей.

Наиболее востребованы на рынке труда фармацевты с отличным знанием ассортимента лекарственных препаратов и опытом работы от двух лет. Уровень зарплаты таких специалистов в Москве колеблется в диапазоне 70 000 ‒ 90 000 рублей. Начинающему фармацевту в Москве предлагают 50 000 ‒ 60 000 рублей.

МРОТ на 2025 год составит 22 440 рублей, то есть, если законопроект вступит в силу, зарплата дипломированного провизора составит минимум 89 760 рублей, а специалиста со средним образованием ‒ 56 100. То есть минимальная зарплата приблизится к средней по Москве.

86% фармацевтов, прошедших опрос в сообществе «Фарма РФ», принятие законопроекта поддерживают. При этом 75% не верят, что минимальная зарплата провизора действительно составит 4 МРОТ.

Интересно, что при подобных опросах на первое место фармацевты ставят не материальную составляющую, а повышение престижа профессии. Так произошло и на этот раз. Основным плюсом новой системы оплаты труда треть опрошенных (32%) считает то, что вырастет ценность высшего фармацевтического образования, почти четверть (24%) ‒ повышение престижа профессий в области фармацевтики. И только пятая часть (21%) отмечает, что вознаграждение специалистов после принятия закона станет справедливым.

Впрочем, в соблюдение закона опрошенные не очень верят. Больше трети (36%) говорят, что работодатели станут отказываться брать на работу провизоров или будут оформлять как фармацевтов. Почти столько же (33%) считают, что новшества коснутся только госструктур. 15% считают, что одновременно с зарплатой вырастет и нагрузка.

Что же, по мнению самих фармацевтов, должно быть решающим при определении уровня заработной платы? 41% считают основным критерием профессиональные компетенции, 24% ‒ уровень образования и/или научную степень. Равное количество ‒ 13 и 14% ‒ важнейшим считают занимаемую должность и стаж работы по специальности соответственно.

Методология: опрос проходил с 28 октября по 11 ноября 2024 года в сообществе «Фарма РФ». В нем приняли участие 466 человек.

gxpnews