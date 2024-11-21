Верховный суд США не стал рассматривать патентный спор о «Ксифаксане»

Верховный суд США не стал рассматривать жалобу дочерней компании Alvogen – Norwich Pharmaceuticals – на решение суда низшей инстанции, касающееся ее патентного спора с канадской компанией Bausch Health, производящей популярное средство от диареи «Ксифаксан» (рифаксимин). Так, судьи отказались пересматривать вердикт о том, что предлагаемый ею дженерик будет нарушать патенты, принадлежащие подразделению Bausch – Salix Pharmaceuticals. В результате решение суда осталось в силе.

«Ксифаксан» был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения «диареи путешественников» и синдрома раздраженного кишечника, а также он может использоваться для профилактики печеночной энцефалопатии. Bausch заработала более $1,8 млрд на продажах Xifaxan в 2023 году, пишет Reuters.

В 2020 году Salix подала в суд на Norwich из-за попытки зарегистрировать дженерик «Ксифаксана». Федеральный судья Делавэра встал на сторону истца, постановив, что дженерик нарушит три патента Salix, связанных с лечением печеночной энцефалопатии. Norwich попыталась отменить решение судьи о блокировке его дженерика.

Как утверждали в Norwich, патенты не охватывают применение дженерика, на которое было запрошено одобрение FDA. «Стоимость задержки дженериковых альтернатив будет нести пациент и система здравоохранения, которая будет платить монопольные цены за методы лечения», – говорится в иске.

Примечательно, что первые дженерики Xifaxan появятся на рынке не раньше 2028 года. Это препараты от Teva Pharmaceuticals, Sun Pharmaceutical и Sandoz.

gxpnews