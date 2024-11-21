RNC Pharma: налоговая реформа и нехватка мест вызовут рост числа сделок в фармрознице

Аналитическая компания RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей России по итогам первого-третьего кварталов 2024 года. Согласно таблице, первое место – по доле рынка – делят сети «Ригла» и «Апрель». Доли обеих – по 8,6%, при этом по количеству точек выигрывает «Апрель» (8470 против 4920 у «Риглы»). Далее следует сеть «Имплозия» (6% от рынка, 6827 точек), а замыкают пятерку лидеров ОАС «ЭркаФарм», «Мелодия здоровья» (4,4%, 2335 точек) и «ИРИС» (3,9%, 2679 точек).

По информации аналитиков, с начала лета на российском фармрынке фиксировалась «вполне выраженная динамика сокращения общей численности аптек». Причина – достижение определенного потолка в возможностях дальнейшего развития инфраструктурной составляющей, исходя из общего количества помещений, пригодных для открытия новых аптечных учреждений, говорится в отчете RNC Pharma.

«Тем более что в последнее время тут приходится конкурировать и со стремительно развивающимися маркетплейсами, которые мало того что отнимают потребителей нелекарственного ассортимента у аптек, еще и активно масштабируют сеть ПВЗ, которые зачастую претендуют на одни и те же локации», – отмечается в публикации.

В подобных условиях возможности органического развития для большинства участников рынка сильно ограничены, продолжают авторы отчета: «Проблема развития сейчас решается прежде всего за счет поглощения действующих игроков, общее количество сделок на рынке в текущем году стремительно растет, в том числе этот процесс стимулируется налоговой реформой, которая в будущем году сильно повлияет на показатели рентабельности представителей малого и среднего бизнеса».

Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле