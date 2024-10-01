FDA одобрило очередное показание для Dupixent от Sanofi и Regeneron

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Dupixent (дупилумаб) от Sanofi и Regeneron для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у взрослых. Это шестое показание для дупилумаба.

Ранее препарат был одобрен для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как бронхиальная астма и атопический дерматит. Недавно американский регулятор разрешил применять его для лечения подростков с хроническим риносинуситом с носовыми полипами.

ХОБЛ характеризуется прогрессирующим поражением легких с ограничением прохождения потока воздуха в дыхательных путях. Текущие варианты лечения заболевания включают бронходилататоры, отдельные или комбинированные ингаляционные кортикостероиды и другие комбинированные препараты. Тем не менее прогрессирующий характер ХОБЛ часто требует поддерживающей терапии в дополнение к стандартному лечению.

gxpnews