«Тагриссо» от AstraZeneca получил одобрение FDA для лечения НМРЛ на стадии III

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило «Тагриссо» (осимертиниб) от AstraZeneca для лечения взрослых с неоперабельным немелкоклеточным раком легких (НМРЛ) на стадии III с мутацией EGFR. Это решение специально для тех пациентов, чье заболевание не прогрессировало во время или после химиолучевой терапии на основе платины.

«Тагриссо» продемонстрировал снижение риска прогрессирования заболевания или смерти на 84% по сравнению с плацебо. Медианная выживаемость без прогрессирования у пациентов, получавших препарат, составила 39,1 месяца, что значительно больше, чем 5,6 месяца у пациентов в группе плацебо.

«Одобрение „Тагриссо“ для пациентов с III стадией, неоперабельным немелкоклеточным раком легких с мутацией EGFR решает критическую потребность пациентов с этими мутациями, у которых никогда ранее не было возможности таргетной терапии», – заявил исполнительный вице-президент онкологического подразделения AstraZeneca Дейв Фредриксон.

FDA одобрило применение осимертиниба для лечения НМРЛ в 2017 году. В том же году его зарегистрировали в России. С 2020 года препарат «Тагриссо» производится по полному циклу на собственном заводе компании AstraZeneca в Калужской области.

gxpnews