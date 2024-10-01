Госдума разрабатывает планы сотрудничества с африканскими странами в сфере фармацевтики

27 сентября 2024 года на конференции «Управление инноватикой в здравоохранении: инструменты для лекарственного обеспечения» Ирина Филатова, член комитета Государственной думы по защите конкуренции, подчеркнула важность инновационного развития в фармацевтическом секторе и ключевые аспекты международного сотрудничества.

«С точки зрения экономического развития инновации являются нашим приоритетом, но этот процесс непрост и не всегда быстр. Мы продолжаем сотрудничество как с отечественными, так и с зарубежными производителями для обеспечения граждан качественными лекарственными препаратами. Особый акцент делаем на поддержке отечественных разработок с прорывным потенциалом», – заявила она.

Директор ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России Елена Максимкина отметила, что комитет, вероятно, получит задачи по уточнению понятий, так как в законодательном поле до сих пор отсутствует четкое определение таких терминов, как «инновационный лекарственный препарат» и «высокотехнологичный лекарственный препарат». «Это вызывает вопросы, когда в законодательстве, касающемся конкурентных закупок, приоритет отдается высокотехнологичной продукции. Какую именно продукцию следует считать приоритетной?» – прокомментировала она.

В своем выступлении Филатова также напомнила, что ведомство активно занимается синхронизацией и гармонизацией законодательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на сложности, связанные с контрафактом и контрабандой. «Наш комитет является исполнителем по 44-ФЗ, и через нас проходит множество интересных инициатив. Мы продолжаем работу по второму лишнему, и я уверена, что мы доведем это до ума. В настоящее время идет большая работа по синхронизации и гармонизации законодательства в рамках ЕАЭС. Процесс сложный, и хотя здесь есть очевидные плюсы, существуют и минусы, такие как контрафакт и контрабанда. Открытые границы и отсутствие контроля создают дополнительные трудности, но мы активно сотрудничаем с таможенной службой», – добавила она.

Филатова также сообщила о состоявшейся встрече с крупным государственным заказчиком, заинтересованным в рынках Африки. «Мы активно ищем пути взаимодействия и уже решаем вопросы по взаиморасчетам. В принципе для большинства стран это не проблема. В ближайший месяц мы планируем большой выезд в ряд африканских стран для обсуждения сотрудничества в сфере фармацевтического обеспечения», – заключила она.

gxpnews