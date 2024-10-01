Объявлен очередной этап конкурса на разработку замещающих лекарств

Минпромторг России объявил о начале проведения ряда дополнительных конкурсных отборов на право получения субсидий для компенсации затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области фармацевтической промышленности (программа «Продукты на полку»). Прошедшим отбор компаниям гарантирована компенсация 100% затрат на проведение НИОКР в рамках инвестиционных проектов, направленных на создание аналогов лекарств, защищенных патентами.

Первый конкурсный отбор в рамках нового этапа программы «Продукты на полку» стартовал 27 сентября 2024 года (всего планируется четыре). В рамках каждого отбора будет производиться прием заявок по шести-семи видам технологий. При этом на разработку биологического лекарственного препарата предоставляется субсидия в 100 млн рублей (максимальный срок работ – четыре года), иного – 50 млн рублей (три года). Из 26 препаратов, которые вошли в список нового этапа программы, пять являются биологическими (гуселькумаб, дупилумаб, инсулин деглудек, инсулин деглудек + инсулин аспарт, эмицизумаб), на их разработку будет направлено по 100 млн рублей. Общая сумма, выделяемая на субсидии на данном этапе, – 1,550 млрд рублей.

Проект направлен на производство замещающих лекарств, защищенных на территории РФ патентами, правообладателями которых являются в том числе организации, зарегистрированные в государстве или на территории, включенные в перечень недружественных стран. Их перечень утвержден распоряжением Правительства РФ № 430-р от 5 марта 2022 года). В него входят, к примеру, Австралия, Великобритания, Республика Корея, Сан-Марино, Япония и др.

Расписание конкурсных отборов по проведению НИОКР в области фармакологии:

27 сентября – 28 октября 2024 г.:

Аклидиния бромид (порошок для ингаляций);

Аклидиния бромид + формотерол (порошок для ингаляций);

Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин (таблетки);

Вилантерол + умеклидиния бромид (порошок для ингаляций);

Вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат (порошок для ингаляций);

Вилантерол + флутиказона фуроат (порошок для ингаляций);

Гуселькумаб (раствор);

4 октября – 4 ноября 2024 г.:

Доравирин (таблетки);

Доравирин + ламивудин + тенофовир (таблетки);

Дупилумаб (раствор для подкожного введения);

Инсулин деглудек (раствор для подкожного введения);

Инсулин деглудек + инсулин аспарт (раствор для подкожного введения);

Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин (таблетки).

11 октября – 11 ноября 2024 г.:

Комплекс b-железа (iii) оксигидроксида, сахарозы и крахмала (таблетки);

Палиперидон (суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия);

Пасиреотид (раствор для подкожного введения);

Риоцигуат (таблетки);

Селексипаг (таблетки);

Сипонимод (таблетки);

Талазопариб (капсулы).

18 октября – 18 ноября 2024 г.:

Тенофовира алафенамид (таблетки);

Церитиниб (капсулы);

Цефтазидим + [авибактам] (порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий);

Цефтаролина фосамил (порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий);

Цефтолозан + [тазобактам] (порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий);

Эмицизумаб (раствор для подкожного введения).

Напомним: механизм программы «Продукты на полку» направлен на снижение рисков дефектуры и обеспечение лекарственной безопасности страны. По завершении разработки и испытаний препарата его дальнейшая коммерциализация и ввод в гражданский оборот не предусмотрены до момента исчезновения с рынка запатентованных лекарств или истечения срока действия их защиты.

gxpnews