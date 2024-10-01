В Киргизии достроили первый завод инфузионных растворов, ампул и глазных капель

В Сокулукском районе Чуйской области Киргизской Республики открылся первый в стране завод по производству инфузионных растворов, инъекций в ампулах и глазных капель – «Биовит». Ожидается, что это снизит зависимость от импорта и поспособствует развитию промышленности страны, заявил президент Садыр Жапаров, посетив церемонию открытия предприятия. Об этом сообщает местное информагентство «Кабар».

Объект площадью 4500 кв. м построен на территории действующего фармацевтического завода ОсОО «Биовит», он оснащен оборудованием из Италии, Германии, Южной Кореи и других стран. На строительство завода компания направила собственные средства, а также получила инвестиционный кредит в размере $7,7 млн от Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР).

«Производство медикаментов является стратегически важным направлением экономики для страны, особенно в современных реалиях пандемии коронавируса. Этот проект – очередной шаг на пути к импортозамещению, потому что его реализация поспособствует увеличению собственного производства стерильных лекарственных средств в виде инфузий и ампул и на 100% обеспечит внутреннюю потребность в этих препаратах», – говорил в 2021 году председатель правления РКФР Артем Новиков.

Предварительно ежегодно завод будет производить 18 млн литров инфузионных растворов, 57 млн инъекционных ампул и 31 млн флаконов глазных капель. Как отметил президент страны Жапаров, всего несколько дней назад в городе Ош также открылся завод по изготовлению шприцев для инсулина – ранее страна только импортировала такую продукцию.

gxpnews