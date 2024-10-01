FDA одобрило радиофармпрепарат GE HealthCare для диагностики заболеваний сердца

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило инъекционный радиофармпрепарат Flyrcado (flurpiridaz F 18) от GE HealthCare, который способен выявить ишемическую болезнь сердца в ходе позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Это первый в своем роде препарат, предназначенный именно для ПЭТ миокарда, заявили в компании.

В ходе испытаний использование Flyrcado помогло точно классифицировать от 74 до 89% сканирований. По данным GE HealthCare, ее препарат обеспечивает более высокую диагностическую эффективность по сравнению с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, которая применяется в ядерной кардиологии сегодня. Кроме того, Flyrcado распадается в 10 раз медленнее: за 109 минут, что облегчает процесс визуализации.

У компании также есть аналогичные продукты для обнаружения рака груди и болезни Альцгеймера. Аналитики Stifel оценивают, что одобрение Flyrcado может добавить около 0,3-0,6% роста продаж компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

gxpnews