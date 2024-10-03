Eli Lilly инвестирует $4,5 млрд долларов в расширение производства в США

Американская Eli Lilly вложит $4,5 млрд в проект по созданию нового центра в городе Лебанон в штате Индиана с целью увеличения производства экспериментальных лекарств, используемых в клинических исследованиях. Ожидается, что предприятие откроется в конце 2027 года.

В интервью CNBC генеральный директор Lilly Дэвид Рикс сказал, что площадка может увеличить объемы производства компании на 400%. Он добавил, что совокупные капитальные вложения Lilly в США с 2020 года составляют более $23 млрд.

Компания инвестировала миллиарды долларов в увеличение производства тирзепатида, активного ингредиента в Zepbound и Mounjaro, поскольку спрос на эти препараты все еще опережает предложение. Параллельно Lilly разрабатывает несколько других препаратов для лечения ожирения и неврологических заболеваний. В частности, в ее портфель разработок для борьбы с лишним весом входят пероральный препарат орфорглипрон и инъекционный препарат ретатрутид — оба на поздней стадии исследований.

gxpnews