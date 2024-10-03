В январе – августе цены на импортные ветпрепараты выросли на 38,1%

За первые восемь месяцев 2024 года стоимость ветеринарных препаратов в российской рознице увеличилась на 28,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Это продолжило тенденцию предыдущего года, когда рост цен составил 26,6%, сообщают аналитики RNC Pharma.

Наиболее существенное повышение наблюдалось в начале 2023 года и летом того же года. К концу 2023 года ситуация несколько стабилизировалась, однако в 2024 году цены снова начали расти, достигнув пика в марте с показателем 44,9%. После этого инфляция начала замедляться и к августу 2024 года составила 19,2%.

При этом аналитики зафиксировали существенные различия в динамике цен на импортные и отечественные ветпрепараты. Стоимость зарубежных лекарств менялась волнообразно, в то время как цены на российские препараты постепенно снижались и во второй половине 2023 года стабилизировались на уровне около 10%. Эта тенденция сохранилась и в первом полугодии 2024 года.

Рекордный рост цен на импортные ветеринарные средства был зафиксирован в апреле 2024 года, когда инфляция достигла 62%. Однако затем началось снижение, и к августу показатель составил 23,1%. В целом за январь – август 2024 года цены на импортные препараты выросли на 38,1%.

Наибольший показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 года (35,8%), далее начался нисходящий тренд, и динамика достигла минимума к декабрю 2023-го (6,5%). В январе 2024 года цены начали расти, индекс отмечался на уровне 9,5%. В течение восьми месяцев текущего года инфляция на российскую продукцию колебалась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 13,2% (в августе). По итогам первых восьми месяцев года цена на российские препараты выросла на 9,2%.

gxpnews