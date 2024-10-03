«ОРТО-Маркет» инвестирует 1 млрд рублей в запуск производства комплектующих для протезов в Краснодаре

О создании производств в станице Смоленской Северского района власти региона и представители компаний договорились на Петербургском экономическом форуме в июне 2024 года.

Компания «ОРТО-Маркет» разместила производство на площади 1,3 тысячи кв. м, там намерены выпускать комплектующие для протезов. Реализация инвестпроекта потребует 1 млрд рублей. На заводе появится 70 рабочих мест, планируемая мощность – 10 тысяч изделий ежегодно.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ОРТО-Маркет» зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году. Основным видом деятельности компании является производство медицинских инструментов и оборудования. Бенефициаром является Михаил Ишков. Выручка компании в 2023 году составила 729 млн рублей, чистая прибыль – 19 млн рублей. В 2017 году по госконтракту компания «ОРТО-Маркет» поставила полуфабрикаты для изготовления протезно-ортопедических изделий для нужд «Кировского» филиала Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России на общую сумму 184 тысячи рублей.

Проект компании «Апрель» направлен на создание производства медизделий и санитарно-гигиенических средств для реабилитации – катетеров, абсорбирующего белья и других. Компания уже построила цеха на площади 1,3 тысячи кв. м, закупила часть необходимого оборудования. Планируется, что на заводе откроется более ста рабочих мест, а проектные мощности составят более 60 млн изделий в год. Продукция компании сможет покрыть потребность медорганизаций Южного федерального округа.

Для компании «Апрель» Фонд развития промышленности Краснодарского края осенью 2023 года уже предоставил два займа на общую сумму 321 млн рублей для приобретения оборудования по программе «Импортозамещение».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Апрель» зарегистрировано в 2008 году в Краснодаре. Ранее компания работала под названием «Центр инновационных технологий и консалтинга». Юрлицо на 51% принадлежит Валерию Чагину, на 49% – Алине Зимнуховой. Выручка в 2023 году составила 813 млн рублей, чистая прибыль – 22 млн рублей. В 2024 году компания поставила Социальному фонду Краснодарского края 2 тысячи прогулочных кресел-колясок с ручным приводом для инвалидов и детей-инвалидов на общую сумму 51,2 млн рублей. В 2023 году компания по госконтрактам поставляла также абсорбирующее белье и некоторые технические средства реабилитации – всего на 241,5 млн рублей.