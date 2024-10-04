«Паскаль Медикал» инвестировал 1 млрд рублей в расширение производства шприцев и игл

После модернизации, которая завершилась в 2023 году, производственные мощности «Паскаль Медикал» позволяют изготавливать более 1,2 млн шприцев в сутки. В 2024 году компания полностью перешла на отечественное сырье и выпускает трехкомпонентные шприцы в ходе полного цикла – от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации. Компания освоила широкий ассортимент шприцев: под основные виды инъекций, а также инсулиновые, туберкулиновые шприцы и шприцы под вакцинацию.

Компания «Паскаль Медикал» начала выпуск одноразовых шприцев в ОЭЗ «Дубна» в июне 2018 года. Инвестиции в производство составили 2 млрд рублей, в компанию вложился инвестфонд «Бонум Кэпитал», управляемый Муратом Алиевым, бывшим руководителем финансово-промышленной группы «Нафта‑Москва» Сулеймана Керимова.

Помимо шприцев, «Паскаль Медикал» собирался инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство второй очереди завода для производства отечественных инфузионных систем, катетеров, преднаполненных шприцев, а в перспективе 4–7 лет – металлических игл-канюль, однако проект был заморожен.

В феврале 2021 года «Паскаль Медикал» объявил, что инвестирует 150 млн рублей в расширение производства до 560 млн изделий в год. В компании рассчитывали к 2023 году занять до 10% рынка.

В мае 2023 года компания «Бонум Инвестментс» вышла из уставного капитала подмосковного завода шприцев «Паскаль Медикал». Новым владельцем доли в 49% стал гендиректор компании Максим Сарманов, владелицей еще 1% – Евгения Нистратова.

По данным СПАРК-Интерфакс, по состоянию на октябрь 2024 года ООО «Паскаль Медикал» на 50% принадлежит предпринимателю Владимиру Конозакову, еще 49% владеет гендиректор Максим Сарманов, 1% – Евгения Нистратова. Выручка за 2023 год составила 526,1 млн рублей, убыток – 71,9 млн рублей.