Ferring открыла производственный центр в Финляндии

Швейцарская фармацевтическая компания Ferring Pharmaceuticals открыла новый глобальный производственный центр в Куопио, Финляндия. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на препарат, предназначенный для лечения рака мочевого пузыря с высоким риском и без мышечной инвазии (NMIBC), у пациентов, которые больше не реагируют на стандартную терапию, пишет Fierce Pharma. Новый завод в Куопио занимает 25 000 кв. м и оснащен современными технологиями для массового производства генотерапевтического препарата на основе аденовирусного вектора.

Также стоит отметить, что компания сделала акцент на экологичности нового объекта. Производственная площадка спроектирована с учетом снижения углеродного следа и оснащена системами утилизации отработанного тепла и солнечными батареями. Помимо Куопио, компания близка к завершению строительства еще одного производственного центра в Парсиппани, штат Нью-Джерси. Ожидается, что оба завода выйдут на полную мощность к 2025 году. Это позволит Ferring получить поэтапные выплаты от Royalty Pharma в рамках соглашения на сумму более $500 млн.