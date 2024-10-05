Аналог препарата «Брилинта» зарегистрирован в России

Компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый препарат «Тикагрелор» для лечения острого коронарного синдрома и профилактики осложнений у пациентов с ишемической болезнью сердца. Этот препарат станет альтернативой ЛС «Брилинта», молекула которого защищена патентом до 2 декабря 2024 года, а кристаллическая форма – до 31 мая 2026 года.

Российский производитель сообщает, что разработал и зарегистрировал препарат с действующим веществом тикагрелор, в основе которого собственный способ синтеза. И это, по словам компании, исключает нарушение патентных прав AstraZeneca на кристаллическую форму. «После 2 декабря этого года, когда патент на молекулу утратит силу, „ПСК Фарма“ может законно выпускать новое лекарственное средство», – отметили в компании.

Выход дженериков по окончании патентов на оригинальные препараты – обычная, легитимная практика, патент AstraZeneca на молекулу тикагрелора заканчивается в декабре 2024 года, и выход дженериков вполне ожидаем и закономерен, сообщили ТАСС в пресс-службе международной фармацевтической компании AstraZeneca. «Мы с уважением относимся ко всем участникам рынка, строго соблюдающим патентное право, поскольку оно обеспечивает устойчивое развитие фармацевтической индустрии и гарантирует дальнейшие инвестиции в создание инноваций», – подчеркнули в компании.