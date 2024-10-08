Ростех построит завод по производству медицинского оборудования в Калужской области

Госкорпорация Ростех и Правительство Калужской области на полях форума «Биопром» подписали соглашение о реализации проекта по строительству завода медицинской техники в Калужской области. Новое производство будет соответствовать высоким стандартам качества и позволит создавать широкую линейку оборудования для лечения и диагностики заболеваний.

Подписи в документе поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор «РТ-Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко. Стороны договорились обеспечивать благоприятный инвестиционный климат в Калужской области в рамках реализации проекта.

«Подписанное соглашение имеет большое значение для укрепления отечественной медицины и развития импортозамещения. Проект повысит доступность качественных медицинских услуг. Позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления. Правительство области окажет всемерную поддержку проекту. Предприятие разместится в одной из лучших особых экономических зон страны. Инвестор получит льготы, преференции и сопровождение на каждом этапе строительства. Совместная работа станет продолжением многолетнего партнерства Ростеха и Калужской области в реализации научно-технологических инициатив», — отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Планируемый размер инвестиций в строительство завода составит более 1,5 млрд руб. Новое предприятие будет расположено на территории особой экономической зоны в Калужской области.

«После ухода зарубежных партнеров перед нами остро встал вопрос импортозамещения. Для обеспечения технологического суверенитета мы в первую очередь начали разрабатывать свои подходы к решению стратегических задач в области здравоохранения, создавать отечественные аналоги и замещать иностранное оборудование. В планах Ростеха — в четыре раза увеличить присутствие наших производителей на рынке медицинских изделий. Общий объем инвестиций составит более 10 млрд рублей. Строительство современного завода в Калужской области позволит создать новые рабочие места и станет важнейшим шагом в развитии высокотехнологичного производства медицинского оборудования в России», — подчеркнул генеральный директор «РТ-Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко.

Фото: Shutterstoсk/FOTODOM

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