Страны ЕАЭС смогут вводить особый режим обращения ЛП до конца 2024 года

В соответствии с недавно принятым Решением № 60 Совета Евразийской экономической комиссии, вступающим в силу 6 октября, страны – участницы ЕАЭС получают возможность вводить и продлевать особый режим обращения лекарств на своих территориях вплоть до завершения 2024 года, а также вносить изменения в существующие регистрационные досье.

Этот специальный порядок охватывает процедуры регистрации лекарств и призван обеспечить их доступность на фармацевтических рынках стран ЕАЭС в условиях внешних ограничений. Кроме того, такой подход должен гарантировать непрерывность поставок медикаментов, снижать риск проникновения на рынок некачественной продукции и уменьшать бюрократические препоны для фармкомпаний.

По словам депутата, члена Комитета Госдумы по охране здоровья Тамары Фроловой, подобная практика уже доказала свою эффективность в период пандемии COVID-19 и в условиях санкционного давления на Россию. «А потому продление права его устанавливать уполномоченным органом абсолютно оправданно», – подчеркнула она в ходе беседы с «Парламентской газетой».

gxpnews