Добавка к ответственности: правила производства БАД снова предложили ужесточить

Несмотря на повышение прозрачности производства и продажи биологических добавок к пище благодаря нанесению маркировки, на сегодняшний день проблема реализации контрафактных и некачественных БАД по-прежнему остается нерешенной. По оценкам экспертов, объем серого рынка может превышать 50% от всех продаваемых биодобавок. Особенно много подделок продается онлайн через маркетплейсы. Из-за недостаточного контроля в отношении производства и сбыта такой продукции страдает все больше потребителей. Власти и бизнес согласны, что необходимо ужесточать подходы к продаже и разработке БАД. Среди предложений, прозвучавших в рамках форума «ФАРМЛИГА»: наделение маркетплейсов обязанностью осуществлять входной контроль, внесение изменений в ГОСТ и введение правил GMP для биодобавок по аналогии с лекарственными препаратами.

И ныне там

Пик пандемии, простимулировавший повышение интереса к профилактическим БАД, давно позади, но рынок биологически активных добавок продолжает расти. По данным DSM Group, в 2023 году его объем составил 127,6 млрд рублей (+13%), показав рост уже четвертый год подряд. Онлайн-торговля (покупка на маркетплейсах через интернет) биодобавками тоже становится все более популярной – ее доля в обороте составляет 25%. Биодобавки в России, по оценкам Роспотребнадзора, уже принимают около 8-20% граждан. Вместе с повышением объемов продаж растет и вероятность появления на рынке контрафактных и некачественных предложений.

Благодаря внедрению маркировки БАД удалось выяснить количество добросовестных отечественных и зарубежных поставщиков такой продукции. Сейчас регистрацию в «Честном знаке» прошло около 1500 отечественных компаний и примерно 1400 импортеров. Это позволило узнать реальный объем предложений БАД на рынке. Однако в статистику не попадают недобросовестные производители биологически активных добавок, число которых не так уж и мало, по словам представителей отрасли. К примеру, некоторые нечистые на руку игроки пытаются представить свою продукцию как спортпитание, специи или чай, отметила в рамках выступления директор СРО «Ассоциация независимых аптек» и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Доля поддельных БАД может доходить почти до половины всего оборота. В 2020 году из 322 млн проданных упаковок БАД только 135 млн были произведены официально. Остальные – это продукция теневого рынка, произведенная подпольно или нелегально импортированная. Однако оценки экспертов разнятся: о 15% выявленного контрафакта говорили ранее в Роскачестве, долю в 20% называли в Научно-исследовательском финансовом институте Минфина России, а в Высшей школе экономики ситуацию оценивали еще негативнее: по их данным, в 2022 году незаконный оборот БАД составлял 466 млн упаковок, или около 45% от общего объема рынка.

Сегодня ситуация на офлайн-рынке постепенно улучшается, но проблема остается в онлайн-сегменте. Так, к примеру, по подсчетам генерального директора компании GLS PHARMACEUTICALS Александра Малеева, за полгода только на одном из маркетплейсов было реализовано поддельных БАД на 15 млрд рублей. Как отметил эксперт, недобросовестные продавцы БАД при попытках привлечь их к ответственности сейчас открыто апеллируют к тому, что в отрасли нет документа, который бы ограничивал их деятельность.

Сдвинуть гору

Решение проблемы должно быть комплексным: с одной стороны, регуляторика должна оставлять свободу для конкуренции, а с другой ‒ пресекать правонарушения, согласны эксперты отрасли. За рубежом, например, в Европейском союзе, США, Австралии, производство БАД должно соответствовать требованиям правил GMP для БАД. Это обязательная к исполнению норма. В частности, в США применяется Современная надлежащая производственная практика в области производства, упаковки, маркировки и хранения пищевых добавок и Стандарт NSF / ANSI 455-2 GMP для БАД. В Европе и Австралии соблюдение требования правил GMP для БАД также является обязательным.

Каждая страна развивает регуляторику, чтобы максимально обезопасить свой рынок от недоброкачественной продукции. Сегодня в России действует ГОСТ (Р 56202-2014) «Продукция пищевая специализированная. Биологически активные добавки к пище. Требования к производству в соответствии с принципами надлежащей производственной практики». Но его исполнение носит рекомендательный, а не обязательный характер, отметил в своем выступлении в рамках «ФАРМЛИГИ» директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

«Если мы ретроспективно посмотрим на то, как развивались правила производства лекарственных препаратов, то увидим, что у нас тоже был добровольный ГОСТ. Будем говорить честно: добровольное ‒ это всегда необязательное. А когда вышел приказ Минпромторга РФ № 916 „Об утверждении правил надлежащей производственной практики“ для лекарств, это ситуацию изменило, сделало требования обязательными. Существующие сегодня правила не закрывают в полном объеме контроль за производством БАД», ‒ отметил эксперт.

Но внедрение новых стандартов должно происходить по инициативе профильного ФОИВа и готовности отрасли, добавил Владислав Шестаков.

Другим возможным решением проблемы может быть адаптирование к новым реалиям ГОСТа. Такое предложение отрасли озвучил исполнительный директор саморегулируемой организации «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. По его словам, существующий ГОСТ был разработан уже довольно давно, поэтому не соответствует современным вызовам.

«Мы работаем в этом направлении, представим общественности результаты нашей деятельности через примерно месяц», ‒ уточнил он.

Еще одна из инициатив, прозвучавших в рамках конференции, была направлена на усиление ответственности самих маркетплейсов за реализуемые на их площадках некачественные и поддельные товары. С предложением возложить на них ответственность за проведение входного контроля выступила депутат Комитета Государственной думы по защите конкуренции Ирина Филатова. По ее словам, сейчас ФОИВы не в состоянии отслеживать все предложения маркетплейсов на предмет контрафакта самостоятельно, поэтому торговые площадки должны взять функцию регулятора на себя. Эту инициативу поддержали и другие участники дискуссии. К примеру, Виктория Преснякова, которая добавила, что сегодня покупатель не знает ничего ни об условиях хранения и транспортировки, ни о подлинности сертификатов продукции БАД, реализуемой через маркетплейсы. От этого растет и количество обманутых потребителей, и ущерб аптечных организаций.

gxpnews