Чилийские ученые разработали вакцину для обратимой кастрации собак

В Сантьяго, столице Чили, начали применять ветеринарную вакцину, блокирующую гормон, отвечающий за воспроизводство. Иными словами, животное кастрировали, и оно потеряло возможность иметь потомство, но не навсегда. Об этом сообщает Reuters.

После процедуры первая собака, получившая вакцину, вела себя активно и не нуждалась в реабилитации, что может свидетельствовать о том, что такой метод кастрации в дальнейшем будет более востребован, чем хирургическое вмешательство.

Леонардо Саенс, ветеринар и профессор Чилийского университета, разработавший вакцину, называет ее Egalitte. «Вакцина блокирует выработку гонадотропина, и, следовательно, у животного не выделяются половые гормоны, оно находится в состоянии кастрации», – объяснил он. Тем не менее действие вакцины можно «отменить».

Саенс также отметил, что вакцину можно использовать как для самцов, так и для самок, и она будет стоить около 50 тысяч чилийских песо ($54). Для этого потребуется рецепт ветеринара и оценка готовности животного к процедуре.

«Инъекция намного проще [хирургического вмешательства], и вы можете вакцинировать большее количество животных, если вам нужно контролировать воспроизводство», – добавил он.

gxpnews