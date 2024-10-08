Испытание ЛП Kezar Life Sciences от волчанки остановлено после смерти пациентов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило клиническое испытание экспериментального препарата Kezar Life Sciences для лечения волчанки. Решение регулятора принято на основании заявления компании, в котором сообщалось о смерти четырех испытуемых.

Речь идет о препарате с действующим веществом зетомипзомиб. Испытания его эффективности с участием пациентов с активным волчаночным нефритом, который вызывает воспаление и повреждение почек из-за формы иммунозависимого состояния, называемого волчанкой, проходили на Филиппинах и в Аргентине.

Независимый исследовательский комитет FDA рекомендовал приостановить испытание после того, как обнаружил, что три из четырех смертельных случаев показали общую картину симптомов. При этом отдельное клиническое испытание зетомипзомиба на промежуточной стадии у пациентов с аутоиммунным гепатитом продолжится, заявили в компании Kezar, так как на данный момент серьезных побочных эффектов у участников эксперимента зарегистрировано не было.

gxpnews