НМИЦ гематологии получил первую в РФ лицензию на производство CAR-T-лекарств

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) гематологии получил первую в стране лицензию Минпромторга России на изготовление инновационных клеточных препаратов CAR-T. Это открывает путь к началу регистрационных клинических испытаний разработанного центром лекарства, нацеленного на борьбу с В-клеточными новообразованиями, имеющими на поверхности антиген CD19.

При успешном завершении испытаний, ожидаемом к концу 2025 года, планируется зарегистрировать препарат и наладить его производство не только для нужд НМИЦ гематологии, но и для других медучреждений. Предполагается, что стоимость отечественного препарата будет ниже, чем у единственного зарегистрированного в России зарубежного аналога Kymriah (тисагенлеклейсел) от компании Novartis.

Потребность в таких препаратах в России оценивается примерно в 10 тысяч пациентов ежегодно. Для удовлетворения этого спроса в НМИЦ гематологии возводится новый корпус, рассчитанный на производство до 600 клеточных препаратов в год. В публикации отмечается, что технологическая линия нового производства адаптирована к современным реалиям российского рынка, а необходимые реагенты и материалы либо производятся в России, либо стабильно поставляются.

Технология CAR-T основана на использовании собственных Т-лимфоцитов пациента. После забора клетки проходят селекцию и генетическую модификацию с помощью вирусного вектора. В результате на поверхности Т-лимфоцитов формируется особый рецептор, способный распознавать и уничтожать раковые клетки. Это открывает новые горизонты в лечении онкологических заболеваний и повышает надежды на более эффективную борьбу с раком в будущем.

Ранее сообщалось о планах по применению CAR-T-терапии у детей с B-клеточными лимфомами и B-клеточным лейкозом, проходящих лечение в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Применять этот метод планируется у детей с онкозаболеваниями, в том числе паллиативных, которым не помогли стандартные методы химиотерапии.

gxpnews