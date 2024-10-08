Мантуров: «Рынок биотехнологий в России оценивается в 300 млрд рублей»

Новый национальный проект, посвященный развитию биоэкономики, будет запущен в России в апреле 2025 года. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на международном форуме «Биопром-2024».

«Со следующего апреля должна начаться его реализация. Сейчас правительство находится в активной фазе по подготовке этого стратегического документа», – сказал он. По его словам, в России представлено более 1000 компаний, занимающихся развитием биотехнологий.

По результатам прошлого года рынок оценивался примерно в 300 млрд рублей. Как отметил глава Минпромторга России Антон Алиханов, даже небольшая номенклатура продуктов или сырья биотехнологий может закрыть ключевые потребности многих отраслей.

Например, аскорбиновая и лимонная кислота находят широкое применение в пищевой и фармацевтической промышленности, в производстве косметики и бытовой химии, в нефтедобыче; ферменты – в пищевой и кожевенной промышленности, в медицине, в сельском хозяйстве, аналитической химии и генной инженерии. Такой же межотраслевой характер носят антибиотические вещества и полисахариды.

«Межотраслевой характер биотеха обусловлен также общей сырьевой базой, на основе которой производятся самые разные продукты. Это либо растительные материалы, либо органы и ткани животных, либо минеральные вещества. Например, для синтеза белков в большинстве стран используется соя. У нас есть возможность делать это на основе целлюлозосодержащих материалов: древесных отходов в виде щепы и опилок, подсолнечной лузги, стержней кукурузных початков, торфа, хлопковой шелухи», – рассказал Алиханов.

Говоря о биотехнологиях, Денис Мантуров привел в пример получение этилового спирта из древесных опилок. Кроме того, направление активно развивается в сельском хозяйстве при производстве кормовых добавок и ферментов. А также в фармацевтике – для лечения онкологических заболеваний и выпуска вакцин.

gxpnews