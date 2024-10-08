В Минздраве Алтайского края прокомментировали информацию о нехватке «Сульпирида»

Недавно появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о дефиците препарата «Сульпирид» в Алтайском крае опровергнуты региональным Минздравом. Ведомство отвергло утверждения не только о нехватке этого лекарства в аптеках региона, но и возможном росте психических заболеваний в связи с этим.

По данным федеральной информационной системы, отслеживающей наличие жизненно важных лекарств во всех регионах России, в Алтайском крае имеется значительный запас «Сульпирида». В аптечной сети края насчитывается более 3000 упаковок, а в медицинских учреждениях – около 1500.

Руководитель сети «Аптеки Алтая» подтвердила наличие примерно 400 упаковок препарата при среднемесячном потреблении всего пяти единиц. Более того, представитель краевой психиатрической больницы отметила, что «Сульпирид» не является ключевым препаратом в лечении шизофрении и применяется лишь в отдельных случаях.

Этот препарат чаще используется при невротических расстройствах, но и там не считается основным средством лечения. В случае необходимости его можно заменить другими антипсихотиками, которых достаточно как в больницах, так и в аптеках, отмечается в публикации.

В ГРЛС числятся семь препаратов с действующим веществом сульпирид. Из них четыре – российского производства, два поступают из Чешской Республики и Республики Хорватия, еще один – из Латвии.

gxpnews