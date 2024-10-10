Эксперты предлагают научные критерии классификации пребиотиков

В журнале Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology было опубликовано экспертное заключение по вопросу научного обоснования применения пребиотиков. Представлены практические рекомендации по точной классификации пребиотиков и оценке их воздействия на здоровье.

Авторы представили подробное описание научного подхода к подтверждению действия пребиотиков. Отдельно они подчеркнули, что пребиотики должны соответствовать нескольким важным критериям.

Прежде всего, пребиотик должен быть хорошо изучен. Кроме того, он должен приносить ощутимую пользу для здоровья. Необходимо подтвердить, что пребиотик избирательно действует в отношении микроорганизмов, оказывает измеримое действие на состав или функции микробиома, характеризуется достоверным механизмом связывания изменений микробиома с наблюдаемой пользой для здоровья и является безопасным при применении по назначению. Ученые отметили, что для подтверждения изменений микробиома и пользы для здоровья следует провести по крайней мере одно исследование на организме-хозяине.

В статье рассмотрены две наиболее важные задачи: обоснование селективного использования пребиотиков с учетом сложности реакции микробной экосистемы на их введение, а также выбор методов определения пользы для здоровья с помощью механизмов, в основе которых лежит функционирование микробиома.

Авторы надеются, что в дальнейшем представленные научные критерии будут применяться в области нормативного регулирования применения пребиотиков и их коммерческого распространения.

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