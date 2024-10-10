Pfizer и BioNTech выиграли дело о признании патентов CureVac недействительными Производственные аптеки – одна из немногочисленных возможностей создавать индивидуальную терапию » Компания Interlek может может стать владельцем 15% акций узбекской компании «Дори-Дармон» Российская фармацевтическая компания Interlek может стать владельцем около 15% акций узбекской компании «Дори-Дармон». Это станет возможным благодаря дополнительному выпуску 4,2 млн акций «Дори-Дармон». В первую очередь, нынешние акционеры «Дори-Дармон» получат приоритетное право покупки ценных бумаг по номинальной стоимости – 4,3 тыс. сумов за акцию. Оставшиеся акции планируется продать российскому инвестору – компании Interlek. Для реализации сделки дополнительный выпуск акций должен быть одобрен Национальным агентством перспективных проектов (НАПП). Компания Interlek специализируется на экспорте российских и зарубежных лекарственных препаратов в страны СНГ. «Дори-Дармон» – крупный узбекский производитель лекарств и владелец одноименной аптечной сети. Интерес Interlek к приобретению доли в «Дори-Дармон» может быть связан с планами России и Узбекистана по взаимному признанию кодов маркировки лекарственных средств. pharmprom