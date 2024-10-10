Pfizer и BioNTech выиграли дело о признании патентов CureVac недействительными

Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech выиграли в Высоком суде Лондона дело о признании недействительными двух патентов, выданных компании CureVac.

В сентябре 2022 года BioNTech и Pfizer подали иск по патентам на технологию матричной РНК (мРНК), применявшуюся Pfizer и BioNTech при создании вакцины против COVID-19.

Помимо Великобритании, судебные разбирательства между Pfizer/BioNTech и CureVac проходят в США и Германии.

Кроме того, Pfizer и BioNTech в судебном порядке решают вопрос о патентных правах компании Moderna.

В июле Высокий суд признал действительным один из патентов Moderna на технологию мРНК. Суд постановил, что Pfizer и BioNTech при разработке вакцины Comirnaty нарушили патентные права Moderna. При этом компаниям Pfizer и BioNTech была предоставлена возможность обжаловать данное решение.

remedium