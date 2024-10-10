ФМБА представило результаты III фазы КИ вакцины «Конвасэл»

Издание Journal of Infection опубликовало результаты III фазы клинических исследований эффективности и безопасности применения российской вакцины «Конвасэл» на основе нуклеокапсидного N белка, который мало подвержен мутационным изменениям. Исследование проводилось с 18 мая по 9 августа 2023 года. В нем приняли участие 5229 человек, из которых 3486 получили вакцину, а 1743 – плацебо.

Вакцина разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В ходе испытаний оценивались количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости COVID-19 через 15 дней после вакцинации, а также побочные эффекты от введения вакцины.

Эффективность препарата составила 85,2%, говорится в опубликованном в журнале отчете. Нежелательные явления были в основном легкими и включали местные реакции. Не наблюдалось случаев выраженных аллергических реакций, анафилактического шока и других серьезных явлений, связанных с вакцинацией.

«По результатам III фазы клинических исследований вакцина „Конвасэл” продемонстрировала значительную эффективность и благоприятный профиль безопасности. Вакцинация „Конвасэл” является принципиально новым подходом к защите против новой коронавирусной инфекции, в особенности против вариантов SARS-CoV-2, устойчивых к вакцинам на основе S-белка», – заявили в пресс-службе ФМБА.

Вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 первого поколения нацелены на выработку нейтрализующих антител к поверхностному S-белку исходного штамма коронавируса. Несмотря на успехи этих вакцин в борьбе с COVID-19, новые варианты SARS-CoV-2 содержат большое количество мутаций в S-белке, что приводит к иммунному ускользанию и снижает эффективность вакцин на основе S-белка. Это создает потребность в альтернативных стратегиях вакцинации.

gxpnews