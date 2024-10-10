В РФ зарегистрировали китайские МИ для лечения эпилепсии

ООО «Моторика Немо» (входит в группу компаний (ГК) «Моторика») получила бессрочные регистрационные удостоверения на медицинские изделия, входящие в систему стимуляции блуждающего нерва производства компании Rishena. Устройства используются для лечения фармакорезистентной эпилепсии, которой страдают 20-30% от общего числа (около 50 млн человек по всей планете) пациентов с эпилепсией. Об этом GxP News рассказали в пресс-службе ГК «Моторика».

Rishena Medical – инновационное китайское предприятие, которое занимается научными исследованиями и разработкой, производит и продает активные имплантируемые медицинские устройства. На сегодняшний день Rishena Medical зарегистрировала более 100 патентов и продолжает разработку новых устройств. ООО «Моторика Немо» будет реализовывать на отечественном рынке имплантируемый аппарат VNS201B для стимуляции блуждающего нерва, имплантируемый электрод и программаторы.

Нейростимуляция (нейромодуляция) блуждающего нерва, или VNS-терапия, – высокоэффективный метод лечения эпилепсии. Метод заключается в проведении постоянной стимуляции блуждающего нерва. Нерв, по которому информация поступает в головной мозг, окутывается электродом. Через нерв из стимулятора, имплантируемого под кожу, пропускаются противоэпилептические стимулы в головной мозг, что предупреждает развитие судорожного припадка. Данная методика применяется в мире с 1990 года.

VNS-терапия используется в тех случаях, когда лечение лекарственными препаратами не дает результата, а польза от хирургических вмешательств не перевешивает вред. Одно из основных преимуществ VNS-терапии – возможность применять ее как взрослым, так и детям от шести лет.

Ранее в «Моторике» рассказали о новой разработке – нейромодуляционной платформе NEMO Sensitive, которую в дальнейшем можно будет применять для очувствления протезов и купирования фантомных болей у лиц с ампутированными конечностями.

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