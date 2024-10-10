В РФ предложили учредить премию за новые технологии разработки лекарств

В России планируется внедрение новой системы поощрения научных достижений в медицинской сфере. Правительство намерено учредить ежегодную премию для исследователей, чьи разработки демонстрируют значительный потенциал в области сохранения здоровья и жизни граждан, а также предлагают инновационные решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации различных заболеваний.

Инициатива создания данной премии исходит от президента Владимира Путина, который обозначил необходимость проведения такого конкурса на Форуме будущих технологий в апреле 2024 года. Министерство здравоохранения, следуя поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, разработало проект соответствующего постановления, который был опубликован 9 октября на официальном портале regulation.gov.ru.

Конкурс будет проводиться по трем ключевым направлениям:

биомедицинские и когнитивные технологии для обеспечения здорового долголетия;

разработка инновационных лекарственных средств, включая биотехнологические и радиофармацевтические препараты;

создание медицинских изделий нового поколения с использованием биогибридных, бионических и нейротехнологий.

Денежное вознаграждение для победителей в каждой номинации составит 1 млн рублей. В случае присуждения премии коллективу ученых сумма будет равномерно распределена между всеми участниками. Отбор лауреатов будет осуществляться специально созданным Межведомственным советом при правительстве с учетом мнений экспертного сообщества.

gxpnews