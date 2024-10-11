«Аргументум Фарма» завершила строительство завода в Дубне

В подмосковной особой экономической зоне «Дубна» завершено строительство инновационного фармацевтического комплекса. Проект реализован компанией «Аргументум Фарма», которая инвестировала в него 1,8 млрд рублей. Новое предприятие займет территорию более 6500 кв. м и будет специализироваться на производстве медикаментов для борьбы с онкологическими, ревматическими и кардиологическими заболеваниями.

По информации Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, уже на начальном этапе предприятие сможет выпускать около 60 млн единиц лекарственных препаратов ежегодно. Новое производство создаст не менее 100 рабочих мест для жителей Подмосковья.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории и внутренней отделке помещений. В следующем году планируется установка и настройка оборудования, что позволит запустить первую очередь комплекса. Ожидается, что полностью проект будет реализован в течение четырех лет.

Соглашение о создании в ОЭЗ «Дубна» производства «Аргументум Фарма» было подписано в прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума. Процесс начался в октябре.

gxpnews