Roche: новый противоопухолевый препарат принесет компании миллиардные прибыли

По словам Томаса Шинекера, генерального директора Roche, годовая прибыль компании от продаж препарата гиредестрант для лечения рака молочной железы после его выхода на рынок может составить не менее 10 млрд швейцарских франков (12 млрд долларов США). Сейчас компания проводит исследования по изучению гиредестранта у больных раком молочной железы на ранних стадиях.

Препарат относится к классу селективных ингибиторов рецепторов эстрогена (SERD) для приема внутрь. SERD предназначены для лечения эстрогензависимых опухолей, на которые приходится, по оценкам, до 80% всех случаев рака молочной железы.

«Если исследования подтвердят эффективность гиредестранта, препарат принесет компании более 10 млрд швейцарских франков годовой прибыли», — заявил Шинекер на пресс-конференции в Мангейме (Германия). Он выразил уверенность в успехе Roche на рынке противоопухолевых препаратов, несмотря на активную деятельность компании в области производства препаратов для других терапевтических областей.

Возможность получить долю рынка SERD привлекла и конкурентов Roche — компании AstraZeneca и Sanofi, однако последняя еще в 2022 году после двух неудачных исследований прекратила изучение своего препарата.

По словам Шинекера, в 2025–2026 годах компания проведет два основных исследования гиредестранта. В одном из них примут участие пациенты с впервые выявленным раком молочной железы, а в другом — препарат будет применяться в качестве адъювантной терапии рака молочной железы на ранних стадиях после хирургического вмешательства с целью снижения риска метастазов.

По своему механизму действия SERD аналогичны инъекционному препарату Фазлодекс от AstraZeneca, предназначенному для лечения рака молочной железы.

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