Минпромторг продлил упрощенный порядок декларирования ряда товаров аптечного ассортимента

Минпромторг утвердил своим приказом № 4114 от 10.09.2024 перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которой не применяются положения шестого пункта приложения № 18 к постановлению № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году». Разработан соответствующий проект приказа.

Приказ будет действовать до 1 сентября 2025 года.

В перечень, о котором идет речь, входят средства гигиены и товары для ухода за детьми и подростками с учетом кодов ТН ВЭД:

соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые (ТН ВЭД 3926 90 970 9; 4014 90 000 0);

изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми (4014 90 000 0);

подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и их аналоги для ухода за детьми (3005 90 100 0; 4803 00; 4818; 4823; 5601; 9619 00);

обычные и электрические щетки, массажеры для десен и аналогичные товары для детей до 12 лет и подростков (3924 90 000 9; 3926 90 970 9; 4014 90 000 0; 8590 80 000 0; 9603 21 000 0).

Действие документа предлагается распространить‎ на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года.

Фото: Ринат Васбеев

Ринат Васбеев

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