«Планета здоровья» купила сеть «Монастырёв.рф»

«Команда наших менеджеров уже прибыла во Владивосток, проводит встречи с коллективами аптек. В ближайших планах – проведение нескольких подобных внутренних конференций, на которых мы рассказываем о планах нашего развития, возможностях для сотрудников, которые появляются с нашим приходом, будущем развитии на Дальнем Востоке, – рассказали в сети. – Вся логистика для аптек «Монастырёв.рф» в Приморском и Хабаровском краях нами уже выстроена. До сегодняшнего дня у «Планеты здоровья» работала одна собственная аптека во Владивостоке и несколько – в Амурском крае. Потенциал этих регионов мы успели изучить и оцениваем очень высоко».

Ревизия договоров аренды на точки «Монастырёв.рф» также завершена. «Сейчас идет переоформление договоров аренды. Все они будут долгосрочными», – уточняют в «Планете здоровья».

О том, что «Планета здоровья» заключила стратегическое партнерство с «Монастырёв.рф», по которому берет в управление все активы компании «Радника» (бренд «Монастырёв.рф»), Vademecum сообщал 17 сентября.

Изначально «Планета здоровья» участвовала только в переговорах по покупке хабаровского, новосибирского и московского филиалов «Монастырёв.рф» (в совокупности 68 точек), которую собственник «Радники» Александр Монастырёв выставил на продажу в июне 2024 года. Однако положение дальневосточной сети к концу августа кардинально ухудшилось: совокупный долг перед кредиторами, главный из которых Сбер, превысил 3 млрд рублей, а аптеки, в том числе в ключевом регионе присутствия – Приморье, фактически остались без товара. Тогда Сбер инициировал поиск партнера, который в состоянии взять на себя обязательства «Монастарёв.рф».

Сеть «Монастырёв.рф» основана в 1996 году во Владивостоке. Согласно данным Аналитического центра Vademecum, в 2021 году выручка компании составила 8,3 млрд рублей, в 2022 году – почти 11 млрд рублей, в 2023 году – 11,7 млрд рублей. Более семи лет «Монастырёв.рф» входит в первую тридцатку игроков ТОП200 аптечных сетей Vademecum. В 2023 году сеть заняла 24-е место с 275 точками. Первое полугодие 2024 года «Монастырёв.рф» закрыла с выручкой 5,3 млрд рублей, чем обеспечила себе 26-е место в ТОП200.

«Планета здоровья» закрыла первое полугодие 2024 года с выручкой 63,4 млрд рублей, заняв третье место в рейтинге Vademecum. На 1 июля сеть управляла 2 446 точками.

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