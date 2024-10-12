Александр Монастырев отдал «Планете здоровья» аптечную сеть за долги

Александр Монастырев закрыл сделку по продаже компании сети аптек «Планете здоровья» за сумму, покрывающую долги. Он оставил за собой долю в 10%.

Александр Монастырев закрыл сделку по продаже сети аптек «Монастырёв.рф». Стороны договорились, что «Планета здоровья» получит 90% в компании, за собой он оставил долю в 10%. «У меня есть и голос и будем работать вместе, буду заниматься стратегическим развитием сети и все-таки доля в прибыли», — сообщил он «ФВ», отметив, что сделка была закрыта накануне, 10 октября.

Он отметил, что сумма сделки равна сумме совокупного долга «Монастырёв.рф» — 3,3 млрд руб. «Пока так, а прибыль заработаем еще», — сказал он.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, оценил «Монастырёв.рф» без учета долгов и иных обременений в интервале 2,2—2,6 млрд руб. Он отметил, что сеть на момент продажи находилась в довольно сложной ситуации.

С августа Сбербанк и компания «Монастырёв.рф» вели переговоры с потенциальными инвесторами. Сеть оказалась в сложном положении из-за долгов перед дистрибьюторами, в августе поставки товара в аптеки были прекращены.

По словам Монастырева, совокупный долг сети составил более 3 млрд руб. В эту сумму входят задолженность Сбербанку по выплаченным банковским гарантиям (2,2 млрд руб.), долги поставщикам (850 млн руб.), налоговая задолженность.

В конце сентября стало известно, что сеть «Монастырёв.рф» достигла договоренностей с «Планетой здоровья» о стратегическом партнерстве.

Еще до закрытия сделки в компаниях, контролирующих аптеки «Монастырёв.рф», назначили новых руководителей. Генеральным директором ООО «Радника» и ООО Холдинг «Монастырёв и Ко» с 25 сентября назначен Филипп Галактионов, руководителем ООО «Компания Монастырёв» стала Стелла Аванесян.

О причинах кризиса Монастырев рассказывал «ФВ» в эксклюзивном интервью в конце августа.

Фото: Ринат Васбеев

Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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