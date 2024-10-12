Объемы производства препаратов в России за первые 8 месяцев 2024 года выросли

Объем производства готовых ЛП в России за период с января по август достиг 530,7 млрд рублей, сообщает RNC Pharma. Динамика относительно аналогичного периода 2023 года составила 16,7%. В натуральном выражении локализованные в России фармкомпании отгрузили около 2,7 млрд упаковок, что также немного выше показателей прошлого года (+3,2%).

В августе производители показали высокую активность — всего было отгружено ГЛП на сумму более 68 млрд руб. В то же время натуральная динамика была отрицательная, на уровне -6,1%. Всего произвели 329 млн упаковок лекарственных препаратов.

Производство безрецептурных препаратов снизилось на 0,7%, в то время как объем отгрузки Rx средств вырос на 7,5%. Их доля достигла 49,6%, почти сравнявшись с объемом производства безрецептурных препаратов.

Максимальное увеличение объема производства в ТОП-20 поставщиков рецептурных препаратов показал «Сотекс» (+83,8% в упаковках), а «антилидером» за этот период стала компания «Гротекс» со снижением на -25,3%.

Лидером по приросту среди производителей безрецептурных ЛП стал отечественный производитель Renewal («ПФК Обновление») (+57,7%), увеличивший выпуск Ацетилсалициловой кислоты и муколитика Эйфа АЦ в 5 раз. Также заметный рост продемонстрировали «Уралбиофарм» (+44,7%) за счет Цитрамона и Ацетилсалициловой кислоты и «Валента» (+27,5%) благодаря Ингавирину.

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