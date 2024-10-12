Вакцина от COVID-19 спасает от рака

Казалось, что волна активных обсуждений пользы и вреда вакцин от COVID-19 ушла в прошлое вместе с окончанием пандемии. Но нет. Найдено новое свидетельство пользы мРНК-вакцин от COVID-19. Исследование показывает, что они могут повышать эффективность иммунотерапии рака.

Ретроспективное исследование охватило около 2400 пациентов с немелкоклеточным раком легких III или IV стадии.

Анализ истории болезней пациентов с запущенным раком легких показал, что у тех, кто был вакцинирован мРНК-вакциной от COVID-19, результаты выживаемости были лучшие при приеме ингибиторов иммунных контрольных точек по сравнению с невакцинированными пациентами.

Результаты были представлены на встрече Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) 2024 года в Барселоне.

Из 2406 пациентов с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ) III или IV стадии 57,2% людей, которые были вакцинированы Moderna или прививкой COVID-19 от Pfizer/BioNTech в течение 100 дней после начала лечения ингибитором иммунных контрольных точек, были все еще живы три года спустя, по сравнению с 30,7% пациентов, которые не были вакцинированы.

Ингибиторы контрольных точек, такие как Keytruda (пембролизумаб) от MSD и Opdivo (ниволумаб) от Bristol-Myers Squibb, кардинально изменили систему лечения рака. Эти препараты работают, блокируя белки, используемые раковыми клетками для уклонения от иммунной системы, что позволяет иммунным клеткам лучше атаковать и уничтожать рак. Адам Гриппин, радиационный онколог, который руководил ретроспективным исследованием в онкологическом центре имени Андерсона при Техасском университете, объяснил, что исследователи предполагают, что мРНК-вакцины могут вызывать противоопухолевый ответ, приводя к повышению экспрессии PD-L1 ‒ белка, который позволяет опухолевым клеткам уклоняться от атаки иммунных клеток. Увеличивая экспрессию этого белка, вакцины могут повысить эффективность терапии иммунных контрольных точек, нацеленной на PD-L1.

«Мы были удивлены масштабами изменений, которые наблюдали у этих пациентов, что говорит о том, что мРНК-вакцины от COVID-19 могут быть более сильными иммунными агонистами, чем некоторые из вакцин, которые мы оценивали доклинически», ‒ сказал Гриппин в интервью Pharmaceutical Technology.

Исследователи активно изучают препараты, которые будут использоваться вместе с ингибиторами иммунных контрольных точек для повышения их эффективности, такие как таргетная терапия, противораковые вакцины или агенты, которые изменяют микросреду опухоли. Это необходимо для решения проблемы развития у пациентов резистентности к ингибиторам иммунных контрольных точек.

Исследователи из MD Anderson планируют подтвердить эти результаты с помощью проспективных исследований и определить точный механизм, лежащий в основе обнаруженных эффектов. Гриппин говорит, что, если эти результаты подтвердятся, мРНК-вакцины от COVID-19 могут принести значительную пользу большой популяции онкологических больных, получающих ингибиторы иммунных контрольных точек, благодаря широкой доступности этих вакцин.

«Это может быть огромным преимуществом для большого количества пациентов по всему миру, потому что это не терапия, которая ограничена теми, кто находится поблизости от академического медицинского центра. Это терапия, которая доступна, причем бесплатно, в аптеках по всему миру. Доказано, что она безопасна, было введено более 3,3 млрд доз, поэтому мы чувствуем себя с ней очень комфортно».

Keytruda, ингибитор контрольной точки PD-1, принес, согласно финансовым отчетам MSD, $25 млрд в прошлом году. Ожидается, что этот поток доходов продолжит расти, поскольку GlobalData прогнозирует, что блокбастер принесет $33,7 млрд в 2028 году, когда истекут основные патенты Keytruda.

gxpnews